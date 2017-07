Une terrasse pour les patients en fin de vie

Elle vient d'être inaugurée à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon. Cette terrasse mesure environ 150 m2. Sur son sol, entièrement dallé, on y trouve des petites tables, des fauteuils et même des parasols, le tout dans une ambiance chaleureuse et colorée. Cette terrasse à ciel ouvert a été aménagée depuis peu sur le toit attenant au service des soins palliatifs de l’hôpital Edouard Herriot.

Un accès facilité permettant même le passage de lits. Un nouvel espace censé apporter un peu de réconfort aux patients en fin de vie. Mais également pour leurs familles, bien souvent épuisées par l'accompagnement que cela implique, et qui pourront trouver dans cet espace un peu de réconfort et de repos.

Une terrasse qui permet également d’amener des enfants pour leur éviter de tourner en rond dans les chambres. Enfin pour le personnel soignant, c’est aussi une autre forme de relation qui s’est installée. Une bénédiction financée par l’hôpital à hauteur de 25 000 euros, complétée de 11 500 euros apportés par la fondation des Hospices Civils. Une somme réunie grâce à des donateurs, mais aussi au club d’œnologie de l’école de commerce Insec, qui a organisé une vente aux enchères au bénéfice de cette opération.