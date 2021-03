Une Tiny House Low Tech, à Concarneau

Au cours du Low-tech Tour France 2017, l’équipe du Low Tech Lab a sillonné la France, à la rencontre d’individus qui concrétisent leur rêve d’un habitat plus durable grâce aux low-tech.



L'an dernier, Pierre-Alain et Clément, passent à l'action et entreprennent la construction d’un micro-habitat démonstrateur, qu’ils équipent des 12 low-tech documentées lors du Low-tech Tour France.



Leur objectif est de tester la pertinence de chacune des low-tech au fil des saisons. Ils y ont vécu pendant un an et ont évalué les systèmes sous différents aspects. Arthur Roudaut est allé à la rencontre de Clément Chabot.

Dans ce deuxième et dernier épisode, Clément nous propose un retour d'expérience.