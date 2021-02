Une vidéo tournée par Stephane Bern au chateau de Langeais

Elle était hier notre invitée de la rédaction, la députée Sophie Auconie démissionne pour raisons de santé, mais elle continuera de soutenir les projets qu'elle a porté.



Une nouveauté au château de langeais. Une vidéo a été tournée cet hiver .. avec Stéphane Bern. Elle sera visible dès la rouverture. Plus de détails avec la réalisatrice tt de suite



Terminé le beau temps. Il va pleuvoir demain en indre et Loire et les températures vont baisser.