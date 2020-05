Une visite virtuelle de la basilique Saint-Denis

C’est pour moi une façon de rendre hommage à ce département et à ses habitants qui payent un très lourd tribut à cette épidémie du covid19 : rendez-vous compte entre le 1er mars et le 20 avril dernier la mortalité a augmenté de 130% par rapport à l’an passé. C’est plus que doublé. La Seine-Saint-Denis, c’est le département le plus touché après le Haut Rhin, ne les oublions pas non plus.

On connait tous les clichés qui circulent sur le 9-3, et pourtant c’est bien ce département, l’un des plus pauvres de France qui abrite un joyau de l’histoire de notre pays : la basilique Saint-Denis, la nécropole des rois de France.

C’est ici entre ces murs et sous ces dalles que reposent pour l’éternité : 43 rois et 32 reines ... Excusez du peu.

Construite sur la tombe de saint Denis, évêque missionnaire qui serait mort décapité vers 250, l’abbaye royale de Saint-Denis accueille dès la mort du roi Dagobert en 639 et jusqu’au XIXe siècle, les sépultures des différents monarques français .

Résultat : la basilique recèle en son sein plus de 70 gisants médiévaux et tombeaux monumentaux de la Renaissance.

La basilique Saint-Denis, c’est un des premiers exemples d'une architecture religieuse gothique. Elle inaugure ainsi une nouvelle place faite à la lumière, pour faire rayonner la lumière divine. Et ceci Melchior grâce à l’abbé Surger qui fut le conseiller des rois au milieu du 12eme siècle.

La basilique sera achevée au XIIIe siècle sous le règne de saint Louis et son histoire jusqu’à nos jours est faite de destructions et de reconstructions.

Notez que depuis un an, un important chantier est lancé pour reconstruire la flèche démontée au 19ème siècle suite à une violente tornade. Les travaux devraient commencer en juin 2021 pour durer 10 ans.

On s’est ici engagé sur un chantier volontairement long pour s'inscrire dans une pratique séculaire et une démarche pédagogique. On est bien loin de Notre-Dame de Paris dont on nous a promis une reconstruction en 5 ans ..

Il y a 15 jours je vous invitais à visiter Giverny depuis votre salon et bien pour Saint-Denis c’est pareil : une visite virtuelle existe et elle est trés trés trés riche. Ok, la page d’accueil n’est pas très glamour mais après là encore vous allez en avoir plein les yeux…

La basilique a été photographiée en 3D et vous allez pouvoir vous perdre dans le moindre de ses recoins et découvrir tous les chef d'oeuvre qu’elle abrite.

Et on commence évidemment la nef : on lève les yeux au ciel et même dans son salon je vous garanti que vous allez avoir le vertige, c’est éblouissant.

Saint-Denis, je vous l'ai dit est baignée de lumière grâce à une des plus anciennes mais aussi des plus grandes verrière d’Europe et si vous cliquez tout en haut de la nef vous avez même droit à une petite vidéo sur la basilique vue du ciel

alors bien sur il faut redescendre et là vous allez flâner entre les gisants des différents rois, des connus comme des moins connus, …

Pour découvrir la meilleur vue sur la nef et les vitraux, il faut monter dans l’orgue Cavaillé Coll et là à nouveau vertige garanti.

Et puis on n’oublie pas de descendre à la crypte, saurez-vous retrouver les tombeaux des rois et des reines les plus connus ? … il y a bien là de quoi organiser un jeu de piste virtuel pour des élèves encore confinés.

Bref une visite virtuelle passionnante, avec des images somptueuses et surtout beaucoup beaucoup d’informations. Il suffit de cliquer sur les petits i disséminés dans le site … Il y a là un vrai soucis de permettre la compréhension d’un lieu de foi et d’histoire

Un regret cependant et c’est souvent le cas avec ces visites virtuelles : on a parfois envie de s’approcher un peu plus mais c’est promis il faudra venir sur place.