UNESCO : les villes thermales se retrouvent à Vichy

Les 11 villes thermales des Great Spas Of Europe étaient hier à Vichy. Le groupe de pilotage des Maires et gestionnaires de sites se sont réunis dans le cadre de la candidature commune au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’occasion de faire le point sur les avancées des dossiers, d’intégrer les nouveaux élus et d’intégrer le grand public à cette dimension européenne.