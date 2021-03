Vous êtes à l’écoute de RCF Touraine et nous nous retrouvons comme chaque mardi matin pour le mag des associations. Cette semaine, nous recevons Gilles Le Goff en tant que président du comité territorial de l’UNICEF Centre Ouest. Nous allons voir avec lui les missions et les actions proposées par cette structure permettant de sauver des vies mais aussi pour la promotion et la défense des droits de l’enfant. On se retrouve tout de suite avec notre invité.