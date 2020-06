UNU Mondo Regards

Une expédition scientifique en Arctique à bord d'un simple voilier: c'est le projet atypique initié par deux jeunes skippers, Sophie et Tobias.

Ils l'ont baptisé : Uno Mondo, "un seul monde" en esperanto

A bord du navire : des scientifiques, un photographe, et deux caméramans, qui les accompagneront tout au long du voyage.

L'objectif : démontrer les conséquences du réchauffement climatique sur la population arctique.

Ils prévoient notamment de récolter des informations scientifiques, de planter des arbres, comme de rencontrer les communautés locales.

Nous les retrouvons sur leur bateau, le Northabout, à quelques jours du départ, à quai au port de Saint-Malo dans ce Regards.