Urban Loop : le transport de demain à Nancy

Initié en 2017, le projet Urban Loop doit permettre de lancer un système de capsules sur rails. Un mode de transport révolutionnaire et peu énergivore.



Ce système inédit de mobilité douce permet aux usagers de se déplacer en milieu urbain au sein de capsules évoluant sur des rails interconnectés. Une grande innovation dans l’histoire des transports publics et impulsée par les écoles d’ingénieurs de Lorraine. Le 28 mai prochain, Urban Loop va tenter de battre un record, celui de la plus faible consommation énergétique au kilomètre pour un transport sur rail.



Rencontre avec Jean-Philippe Mangeot, directeur du projet Urbanloop.