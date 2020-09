Urgence climatique et reprise des compétitions sportives

Deux sujets au sommaire de Décryptages de ce 11 septembre 2020 :

1.L’urgence climatique. Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, demande aux Etats de se coordonner pour faire face au dérèglement climatique. « La menace climatique est bien plus grave que le Coronavirus », lance-t-il.

2.L’utilité (ou non) de maintenir des compétitions sportives malgré les restrictions sanitaire.

En dernière partie d’émission, nos journalistes présentent un fait d’actualité dans la séquence zoom, sans oublier notre traditionnel tour d’horizon du journal Dimanche de cette semaine.

Journalistes : Anne-Françoise de Beaudrap et Pierre Granier. Présentation : Manu Van Lier.