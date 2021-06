URM Metz : l'électricité en circuit court

En 1901, l’Usine d’Electricité de Metz était lancée. Plus tard, en 1946, l’électricité est nationalisée en France, c’est la création d’EDF-GDF. Dans certaines villes, comme à Strasbourg ou à Metz, les villes décident de conserver leur régie d’électricité. Depuis 2008, URM est le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité sur Metz et sa région, avec 141 communes desservies, 4293km de lignes électriques et 297 000 habitants alimentés.



Rencontre avec le directeur général d'URM, Jean-Michel Fischbach.