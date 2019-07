Usine Ford Blanquefort : la production est définitivement arrêtée

Avec quelques jours d’avance, l’usine Ford à Blanquefort a donc arrêté définitivement sa production de boîtes de vitesses après plus d’un an de conflit social.

La production de boîtes de vitesse s'est arrêtée mercredi, soit une semaine plus tôt que prévu. Les salariés ont été prévenus par leur hiérarchie le matin-même. Pour beaucoup, cette annonce est une douce froide de plus, comme en témoigne Philippe Poutou, délégué CGT chez Ford Blanquefort.

Marithou Flipo coordonne le comité de soutien pour la revitalisation du site de Ford Aquitaine Industrie. Elle s'inquiète du sort des salariés désormais.

Notons que Jean-Luc Gleyze, président du Conseil Départemental de la Gironde, Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Patrick Bobet, Président de Bordeaux Métropole et Véronique Ferreira, Maire de Blanquefort ont adressé un courrier commun à Ford où ils y décrivent leur indignation quant à la décision du constructeur américain d'arrêter la production de façon anticipée sur le site de Blanquefort. Ils demandent à la direction de Ford de venir les rencontrer en urgence.