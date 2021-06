On va marcher sur le lac Baïkal en Sibérie...

... A pied et sans aide ! Soit 660 km d'aventure, d'exploration, d'épreuves physiques et mentales. De partage et de communion avec la nature.



Nos deux invités, un couple explorateurs originaires de Bou, dans le Loiret, viennent nous parler de ce challenge qu'ils se sont fixés pendant le confinement et de leur préparation pour l'expédition en 2023.