Vacances des Français et jours non travaillés

Avant on partait en vacances quand on avait fini son travail, aujourd’hui on travaille lorsque les vacances sont terminées. Pour les entreprises, aux 52 semaines on peut retrancher 20 semaines de périodes d’incertitudes auxquelles il faut rajouter les ponts et le fameux mois de mai. Une entreprise peut se baser sur une efficience de 32 semaines par an. Pour être certain d’avoir tout le monde dans une réunion il faut quelques fois planifier les rendez-vous 1 mois à l’avance voir plus.