Vacances: la tendance est à l'insolite

Les Français vont investir l'Hexagone

Les vacances scolaires ont débuté officiellement mardi 6 juillet au soir. L’occasion déjà pour de nombreux Français de prendre le chemin d’un repos bien mérité, après une année aussi difficile. "Les vacances se présentent bien. Les gens ont besoin de s’évader, de retrouver de grands espaces. Ils vont investir l’Hexagone. Chaque année, neuf millions de Français partent en vacances à l’étranger, et cette année, ils vont privilégier la France" explique Stéphane Villain, maire de Châtelaillon-Plage.

Le littoral, la campagne et la montagne restent cette année encore les principales destinations de villégiature. "On a besoin de sortir des grandes villes. On va aller chercher les grands espaces. La campagne est la grande gagnante même si le tourisme bleu, la mer, est toujours très prisé" ajoute Stéphane Villain, pour qui cette envie de vert pourrait s’inscrire durablement dans le temps. "Les touristes veulent vivre des choses assez inédites. Ils veulent des expériences, se plonger dans des univers qu’ils connaissent un peu moins" lance-t-il.



Le temps de vacances s'allonge

Côté hébergement, après avoir vécu plusieurs mois les uns sur les autres, en confinement, les gens ont besoin de se retrouver. "On va chercher le petit village, le petit coin sympa où l’on sera tranquille. Ce qui n’empêchera pas les campings, les hôtels, les gîtes, les maisons d’hôtes et les résidences secondaires de continuer à fonctionner. Mais la tendance est à l’insolite. Ce sont des expériences que les gens veulent vivre" estime Stéphane Villain.

Ce dernier observe par ailleurs que d’année en année, le temps de vacances tend à s’allonger. "On était sur du six jours, on va passer sur du huit jours. Les gens veulent profiter de leur temps pour se ressourcer, afin de revenir au travail dans de bonnes conditions. On voit également que les résidences secondaires sont de plus en plus utilisées. On était à 60 jours en moyenne et l’on passe la barre des 100 jours" lance Stéphane Villain.