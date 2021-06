Au programme de cette émission “Vacances savantes”, vous entendrez tout d’abord une chronique de Virginie qui vous présentera les différentes activités en lien avec les sciences à faire sur Grenoble et ses alentours pendant les vacances d’été. Ensuite, direction La Casemate de Grenoble, centre de culture scientifique avec le reportage de Maïa qui a découvert l’exposition “Le Jardin Extraordinaire” avec une classe de petite section. Enfin, rencontre avec Emmanuel Lepage, auteur et dessinateur de bandes dessinées, notamment de reportages, qui racontent des expéditions scientifiques dans les Terres Australes, en Terre Adélie et en Amérique Latine.

Une émission réalisée par Maïa Sallier

