Vaccination avec le Dr Sophie Louis et élections avec Jean Salque

Elections et vaccination au programme après le journal régional présenté par Sébastien Souici, Elections avec un cours d'instruction civique donné par Jean Salque, secrétaire général de l'Institut de la Grande Région, vaccination Covid avec le docteur Sophie Louis. Mais avant histoire, avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger pour découvrir le docteur Laveran et en ouverture comme chaque jeudi La Semaine, 830ème numéro avec Jean-Pierre Jager.