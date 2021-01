Vaccination, FC Nantes, Max de Guibert, Saint Sebastien et salles de spectacles

L’actualité principale de cette semaine, c’était bien évidemment le début lundi, de la vaccination pour les + de 75 ans hors Epahd.

Cela concerne plus de 350 mille personnes dans les Pays-de-la-Loire, c’est près de 10 % de la population. A Angers, nous sommes allés à la rencontre des tout premiers vaccinés.



Rien ne va plus en les supporters du FC Nantes et le président et propriétaire du club Waldemar Kita. Depuis quelques mois, les actions se multiplient pour précipiter son départ et lui demander de vendre. L’association « A la Nantaise » propose une solution : le rachat du club par des entreprises locales et de l'actionnariat populaire.



Retour ensuite sur le procès du Père Max de Guibert, prêtre du diocèse du Mans, jugé pour pédophilie il y a quelques semaines et dont le verdict est tombé cette semaine. Celui-ci est condamné à trois ans de prison ferme mais ne devrait pas être incarcéré. Sa peine devrait être aménagée en raison des dix mois d’emprisonnement déjà effectués.



Mercredi dernier, c’était la fête de Saint Sébastien, ce martyr des premiers siècles transpercé de nombreuses flèches. Savez-vous que tous les ans depuis 1751, dans une petite commune mayennaise, une procession et une messe réunissent les habitants du village autour de la dévotion à Saint Sébastien. Nous découvrirons pourquoi.



Et enfin, nous nous pencherons une nouvelle fois sur le sort du milieu culturel qui vit une période plus que troublée et dont l’avenir est très incertain. Nous irons en Vendée à la rencontre des responsables d’un cinéma d’art et d’essai à la Roche-sur-Yon et d’une salle de spectacle à Saint-Hilaire-de-Riez.