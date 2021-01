Vaccination: où en est-on dans l'Est-Var ?

Demain commence la vaccination des soignants prioritaires du Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus-Saint Raphael. Le début de la vaccination dans les Ehpads n'est prévue que pour le 27 janvier. Bien après l'ouverture du premier centre de vaccination pour le reste de la population qui devrait avoir lieu le 18 janvier.



Six jours après l'arrivage des premières doses de vaccins pour le Var, la première phase de vaccination est sur le point de démarrer dans la Communauté d'Agglomération Est Var Méditerranée: celle des soignants de plus de 50 ans, ainsi que ceux souffrant de comorbidités, du Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus-Saint Raphael.

L'hôpital vient de recevoir un premier lot de 180 doses en provenance du Centre Hospitalier de Toulon La Seyne où sont stockés les 2925 vaccins disponibles pour le Var.

L'objectif est de vacciner une cinquantaine de personnes par jour. Cela fait deux semaines que la direction, en charge de Fréderic Limouzy, recense les volontaires.

"On espère qu'il y aura un effet boule de neige. On recense même ceux qui ont moins de 50 ans. C'est important de protéger nos soignants indépendamment de leur âge. On veut être prêt dès qu'on pourra franchir ce cap."

Environ 200 soignants du CHI de tous âges se sont portés volontaires pour recevoir une dose. Mais quand les soignants prioritaires du CHI seront vaccinéq, ce sera au tour des soignants de ville de plus de 50 ans.

La vaccination dans les Ehpads peine à démarrer

Le point noir du calendrier : le début de la vaccination dans les Ehpads n'est prévu que le 27 janvier. Une date bien tardive quand on regarde les départements voisins où la vaccination dans ces structures a déjà démarré. Selon la Vice-Présidente de la Cavem en charge de la Santé, Françoise Delaunay-Kaidomar, cette date s'explique par la difficulté d'obtenir le consentement des résidents.

Un centre de vaccination dans le Palais des Congrès de Saint-Raphaël

Un premier centre de vaccination grand public doit ouvrir le 18 janvier au Palais des Congrès de Saint Raphaël. Il recevrait, dans un premier temps, les plus de 75 ans hors Ehpads, puis le reste de la population. Mais le projet est loin d'être abouti à ce jour. Selon Françoise Delaunay-Kaidomar, l'évaluation du nombre de soignants nécessaire pour le faire fonctionner est en étude, le cahier de charges auquel le centre doit répondre manque de précision et l'on ignore quand et combien de doses seraient délivrées pour ce centre.