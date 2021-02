Vaccins : de grandes inégalités dans la livraison des doses

Selon les autorités chargées de la distribution des doses, les règles d'attribution des vaccins Pfizer et Moderna sont les mêmes pour tous les départements. Cependant l'on constate des disparités très importantes lorsqu'on rapporte le nombre de doses reçues par département à au nombres de personnes éligibles à la vaccination. La Région Provence Alpes Côte d'Azur est particulièrement mal lotie

Selon la Direction Générale de la Santé, il n'y a aucune discrimination dans l'attribution de vaccins. Cette attribution se ferait toujours en fonction de deux principes : la proportion des plus de 75 ans et le nombre de soignants de plus de 50 ans ou ayant des comorbidités dans chaque département.

Mais quand on fait des calculs en fonction de ce public cible et du nombres de doses reçues par département, les disparités sautent au yeux.

Dans le Var, par exemple, les personnes ciblés par la campagne de vaccination représentent 159 800 personnes. Au 7 février, le nombre de doses Pfizer et Morderna reçues pour le département est de 54 700.

D'après les calculs, il y aurait donc 34 doses pour 100 personnes éligibles à la vaccination. Ce qui fait du Var un des départements les plus mal lotis de France.

C'est le cas de la plupart des départements de Provence Alpes Côte d'Azur, qui affichent pourtant les plus mauvais indicateurs épidermiques de France : 97% des lits de réanimation occupés et un taux d'incidence de 346 en moyenne.



La région Provence Alpes Côte d'Azur est la région qui affiche les plus mauvais indicateurs épidemiques de France. Pourtant, c'est l'une des régions les plus mal dotées en vaccins par rapport à sa population cible, comme le montre ce graphique https://t.co/qaugaf3IXp — RCF Méditerranée (@rcfmediterranee) February 17, 2021

Les départements les mieux lotis sont le Territoire de Belfort avec 102 doses pour 100 personnes éligibles, le Jura, avec 80 doses pour 100 ou encore la Lozère avec 75 doses.