Valérie Dernoncourt est la fondatrice de la plateforme "Avis de gourmets", guide de bonnes adresses communautaire. Leur plateforme permet de faciliter la découverte de producteurs, artisans et commerces locaux et de soutenir le commerce de proximité de qualité. Quant à Michael Brassart, il est Maître chocolatier sur Bailleul et nous projète dans son univers. Attention à vos papilles !