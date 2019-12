Valérie Potier et Franck Baraer, conférence urbanisme et changement climatique

Le changement climatique pousse les municipalités à réfléchir sur la question de l'urbanisme.



L'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) du Pays de Saint-Brieuc organise des conférences sur cette thématique.



C'était le cas à Yffignac, mardi 16 décembre, avec comme interlocuteur Valérie Potier, cheffe de projet énergie et territoire du CEREMA et Frank Baraer, responsable du service études climatiques de Météo-France.