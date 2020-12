Valery Giscard D'Estaing : son fils, ses amis et ses adversaires se souviennent

Cette semaine l'Auvergne a perdu l'une de ses plus grandes figures politiques. Valery Giscard D'Estaing s'est éteint à l'âge de 94 ans des suites de la COVID-19. Ses amis et ses adversaires politiques se souviennent d'un homme de convictions engagé pour le territoire. Des économistes, des spécialistes de l'Europe et de la Culture nous parlent aussi de son action.