Vanik Berberian était LE défenseur de la ruralité

Maire du village de Gargilesse-Dampierre depuis 1989, longtemps président de l'association des maires ruraux de France, Vanik Berberian s'est éteint hier. Nous rendons hommage à ses combats pour le Berry et les campagnes dans cette édition.



L'offre de santé s'améliore dans l'Indre. D'ici trois ans un centre de radiothérapie doit se mettre en place. De quoi combler un manque sur le territoire.



Saint-Satur devrait lancer prochainement un inventaire de la biodiversité communale. Il devrait durer deux ans et un atlas sera rédigé. Les habitants sont invités à participer.



Des travaux au prieuré de Buzançais. L'occasion de s'intéresser à l'un des plus vieux bâtiments de la commune.