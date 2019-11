En plus de 15 ans, VEGEPACK s’est construit une solide expérience en ce qui concerne la sélection, la conservation, la manipulation et la transformation des champignons et autres légumes frais.



Avec les produits commercialisés sous marque propre, VEGEFRAIS, comme sous le label de distributeurs (M.D.D.), cette expertise est mise au service des amateurs de bon goût à la recherche de facilité, de qualité et de créativité.