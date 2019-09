Vendanges 2019, une année noire pour le rendements des viticulteurs Sarthois

2019 est définitivement une mauvaise année pour le rendement viticoles en France et en Sarthe. Plus de 70% de pertes par exemple pour le Domaine Gigou à La Chartre-sur-le-Loir dans le sud de la Sarthe. Cependant la qualité sera au rendez-vous, 2019 est un très bon cru. Nous revenons sur les meilleurs et les pires années, sur la météo subit cette année et sur les vendanges de ce domaine. Ludovic et Joël Gigou sont aux micros de Pierre Girault pour RCF Sarthe.