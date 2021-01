Vendée Globe, Le Mener, Bureaux du coeur, Bioéthique, Robert Tatin

Dans ce magazine, nous reviendrons sur l’arrivée des premiers concurrents de l’Everest des mers. Yannick Bestaven est le vainqueur du Vendée Globe depuis jeudi matin même s’il a été le 3ème à couper la ligne d’arrivée au large des Sables d’Olonne. Explications dans quelques instants.



Rencontre cette semaine avec le président du conseil départemental de la Sarthe avec qui nous évoquerons la hausse, extrêmement forte, dûe à la crise Covid, des dépenses sociales, en raison de l’augmentation du nombre d’allocataires du RSA. Une situation partagée par l’ensemble des départements de notre région.



Ouvrir la nuit les entreprises aux sans-abris. C'est l'initiative portée par l'association Les Bureaux du cœur. Une quinzaine d'entrepreneurs de l'agglomération nantaise sont entrés dans le dispositif pour mettre gracieusement à disposition d'une personne dans le besoin, un espace pour pouvoir dormir et se laver.

Nous en parlerons avec l’initiateur de cette action, Pierre-Yves Loaëc.



Le projet de révision des lois de bioéthique revient au Sénat en seconde lecture à partir du 2 février. L’Église a depuis plusieurs mois émis de vives critiques sur les « dérives » et la « régression » que porte selon elle, ce texte de loi pour le respect de la dignité humaine. Nous tenterons d’expliquer les raisons de cette opposition.



A l’occasion de la vente pour 40 000 euros à la salle des ventes de Laval d’une œuvre de Robert Tatin, nous nous pencherons sur la vie et l’œuvre de cet artiste mayennais dont les œuvres commencent tout juste à émerger sur le marché de l’art. Nous en découvrirons les raisons.