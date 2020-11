Vendée Globe : le navigateur d'Arcachon Arnaud Boissières peut entrer dans l'histoire

C'est le skipper qui finit toujours ses courses, le navigateur girondin de 48 ans est une nouvelle fois au départ du Vendée Globe ce dimanche et Arnaud Boissières (La Mie Câline - Artisans Artipôle) va essayer de rentrer dans l'histoire. Car si le natif d'Arcachon termine cette course, dans un peu plus de trois mois, il deviendra le premier skipper de l’histoire à finir quatre Vendée Globe à la suite.

Une belle récompense pour celui qui se définit comme un vieux loup de mer, écoutez le ici :



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Néanmoins ce record n'est pas l'objectif d'Arnaud Boissières qui espère surtout profiter de sa course et revenir aux Sables dans moins de 90 jours.