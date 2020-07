> Dans le Vendômois, on expérimente le ramassage des déchets avec des bennes qui roule au gaz naturel. Objectif à terme : changer son parc pour rouler et collecter plus propre

>Le château de Villandry a été retenu pour participer à l'émission "Le monument préféré des français" présentée par Stéphane Bern. Dans ce journal vous entendrez Henri Carvallo le propriétaire du château.