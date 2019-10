Vendredi 4 octobre 2019

-C’est aujourd’hui la Journée Nationale des Aveugles et Malvoyants. Nous parlerons d’une association qui agit pour l’autonomie des personnes elle s'appelle Valentin Haüy. Et un certain Louis Braille a été élève de leur école.

-Nous irons aussi à notre Dame du Chêne pour la diffusion d’un film mercredi sur la permaculture "La voie de l'autonomie". Ce sera à L'entracte à Sablé Sur Sarthe. La réalisatrice Carinne Coisman sera présente. Un sujet en lien avec l’écologie intégrale. Nous serons avec Frère Marie Benoit.

-Et enfin nous regarderons le programme du basket et du football manceau pour ce week-end. Les deux clubs jouent à domicile. Le Mans Fc reçoit Chambly et le MSB l'Elan Chalon.