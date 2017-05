Vendredi 5 Mai 2017

Il revient d’un voyage en Egypte au côté du pape. Le père sarthois Henry Fautrad participait il y a quelques jours à la Conférence pour la Paix au Caire organisée par le grand imam d’Al-Azhar. Au micro d’Auberi Matrot, il est venu nous livrer son témoignage sur cette expérience.



De dialogue inter- religieux, il en sera également question dans la pause spirituelle. A l’approche du 8 mai, Monseigneur Le Saux s’apprête à partir en pèlerinage. Un pèlerinage dans les camps de concentrations polonais et allemands en compagnie de la communauté juive du Mans.



L’initiative de la semaine nous emmènera en Mayenne. Le sud du département manque cruellement de professionnels de santé. Pour faciliter la reprise de son activité, une gynécologue de près 70 ans a décidé de céder son activité pour 1 euro symbolique... dans un souci d’intérêt public.



C’est une aventure excitante dans laquelle s’embarque Lionel Régnier. Le skipper vendéen se prépare actuellement pour le Golden Globe Race. Une course mythique en mer qui n’a eu lieu qu’une seule fois. C’était il y a 50 ans.



Enfin, côté idée de sortie pour le week-end, on vous propose de partir à la découverte de la dernière création du Bioparc de Doué-la-Fontaine. Le zoo implanté dans le Maine et Loire vient d’inaugurer un nouvel espace qui fait la part belle aux vautours et panthères des neiges.