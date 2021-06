Venez comme vous êtes à la Prière de guérison et de délivrance

Pour la première fois Mgr Le Saux, la pastorale de la Santé, et la pastorale Liturgie et Sacrements, vous invitent à participer à une prière de guérison et de délivrance. Elle aura lieu de 10h à 12h le samedi 26 juin en l’église de ND de la Couture. Isabelle Mandron responsable de la pastorale de la Santé et le Père Paul Antoine Drouin vicaire général et Emmanuel Bozo paroissien au Mans repondent à Auberi Maitrot.