Vercors 1942, un temps pour aimer, un temps pour haïr

Christian Vayssière vient nous présenter son dernier livre. L'intrigue du roman se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. On suit le parcours de deux femmes – une Ethiopienne, une Franco Arménienne – et de trois hommes : un Français, un Italien et un Grec. Ils auraient pu être amis, mais la guerre va en faire des ennemis.L'auteur est accompagné du père Arnaud Adrien, curé de la paroisse de la Valette-du-Var, qui nous donnera son éclairage sur le livre.