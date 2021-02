Verdun face à la crise sanitaire

Derrière Verdun se cache un ancrage dans l’histoire, un mémorial et des lieux de commémoration de la Grande guerre. Mais plus que son patrimoine historique, Verdun, c’est aussi 18 000 habitants, une sous préfecture de la Meuse, qui à l’instar de toutes les villes de France, a du faire et doit encore faire face à la pandémie de Covid-19.

Un exemple parmi d’autres d’une ville qui s’adapte, qui s’organise et qui fait aussi preuve d’imagination dans ce contexte sanitaire. Quelles sont les conséquences connues et à venir sur la ville et son agglomération ? Réponse avec le maire de Verdun, Samuel Hazard.