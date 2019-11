Véronique SAVERNIN

Parce que toutes les femmes méritent de se faire plaisir et de penser à elles sans restriction.

Loisirs et Liberté est un service destiné à toute femme qui a envie de sortir mais qui ne veut pas ou n'ose pas sortir seule. Sortir à Poitiers ou ailleurs en duo pour des activités comme : restaurant, spectacle, festival, SPA, shopping, promenade en forêt ou à la mer, cinéma, concert, etc ...

