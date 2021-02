Vers un accompagnement des mineurs victimes de violences sexuelles avec Thémis

416, c’est le nombre d’enfants ou d’adolescents victimes d’infractions pénales et accompagnés par l’association alsacienne Thémis. Depuis 1990, année de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, Thémis milite pour l’accès au droit pour les enfants et les jeunes. En plus de cet accompagnement juridique, l’association intervient aussi auprès des jeunes dans les établissements scolaires ou les structures d’accueil pour les aider à devenir des citoyens responsables. Rencontre avec la directrice de l'association, Monia Scattareggia.