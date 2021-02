Vers une légalisation du cannabis en France ?

Depuis le 13 janvier, il est possible de donner son avis sur le cannabis dit "récréatif" via une consultation citoyenne, en ligne sur le site de l'Assemblée Nationale. Il s'agit là d'un volet d'une mission parlementaire sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. On en parle avec la vice-présidente de cette mission, Michèle Victory députée de l'Ardèche.