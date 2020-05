Vers une relocalisation des entreprises régionales

L'épidémie de coronavirus marque le pas en Berry. Dans le Cher, l'hôpital de Bourges se réorganise mais toujours dans le respect des mesures sanitaires.



Les commerces autorisés rouvrent progressivement leurs portes en cette première semaine de déconfinement. Mais le virus est toujours là. A Vierzon on prend des dispositions : les commerçants reçoivent gratuitement des kits sanitaire.



Pour faire de cette crise sanitaire, une opportunité, le Centre Val de Loire veut se positionner pour favoriser la relocalisation d'entreprise sur son territoire. On verra comment dans cette édition.



En football, la Berrichonne de Châteauroux maintenu depuis quelques jours en Ligue 2. En attendant d'en savoir plus sur la reprise des championnats, le club s'organise.