Vers une Union Européenne de la santé

Aujourd’hui, la Commission européenne prend les premières mesures en vue de la mise en place de l'Union européenne de la santé annoncée par la présidente von der Leyen dans son discours sur l'état de l'Union. La Commission présente un ensemble de propositions visant à renforcer le cadre de l'Union en matière de sécurité sanitaire et le rôle d'agences européennes clés dans la préparation aux crises et la réaction face à celles-ci. Accroître la coordination à l'échelle de l'UE est nécessaire pour intensifier la lutte contre la pandémie de COVID-19 et contre les urgences sanitaires à venir. Tirant les leçons de la crise actuelle, les propositions présentées aujourd'hui renforceront la capacité de préparation et de réaction face aux crises sanitaires, actuelle et futures.