Viande bovine : "Le prix de vente est 1 euro en-dessous du coût de production"

Adoptée fin 2018, la loi Agriculture & Alimentation promettait un prix juste pour tous les producteurs. Deux ans plus tard, ce n'est toujours pas le cas pour les éleveurs de viande bovine. "Les grandes surfaces ont vendu 15 à 20 % de steak haché en plus en 2020, on ne comprend pas pourquoi ça ne se répercute pas sur le prix payé aux éleveurs", s'étonne Pierre-Marie Caillaud, responsable de la filière viande bovine à la FDSEA de Maine-et-Loire.