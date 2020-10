Vichy et le Creps labellisés Centre de préparation pour les JO de 2024

Vichy Communauté et le creps Auvergne Rhône Alpes labellisés centre de préparation aux jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

En tout, les deux entités vont proposer 35 disciplines, plus 5 sous réserves de travaux. Ce qui place Vichy comme le plus important centre de préparation en france. On fait le point avec le maire de Vichy, Frédéric Aguilera et le directeur du CREPS, Thomas Senn.