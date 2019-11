Vienne et Moselle unies depuis 80 ans - Karine Dufour

Invitée : Karine Dufour, auteure de l’ouvrage “Évacués de la Moselle, réfugiés dans la Vienne”, aux éditions Geste

Forcés par les autorités françaises à quitter leurs villages situés dans les zones de combats de la 2° guerre mondiale, plus de 60 000 mosellans sont arrivés dans la Vienne en septembre 1939 et les mois suivants. Quelle sont été les conditions de leur départ et comment ont-ils été accueillis?

Journal régional Angoulême (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : Des bouleversements dans la structure partisane en Europe (Par Dominique Breillat)

Livre : “Le ghetto intérieur”, de Santiago Amigorena, aux éditions P.O.L. (Par Marie-Françoise André)

Environnement : Le rapport du CESER - La forêt (Par Martine Laplante)

Voyage : Les barrios de Buenos Aires (Par Jean-Luc Pozzo)

Chanson :

Je me quitte / Christian Olivier

En concert mercredi 13 novembre à 20h30, au centre culturel Yves Furet de La Souterraine (23)