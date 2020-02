Viennoiserie 100% Maison en Touraine

Dans cette édition, nous nous intéresserons à l'usine apprenante et inclusive de la Fondation Amipi - Bernard Vendre, à Blois. Elle a déménagé et s'est agrandie pour accompagner des personnes en situation de handicap dans l'apprentissage de savoir-faire.



La charte "viennoiserie 100% Maison" arrive en Indre-et-Loire. Cette initiative de boulangers vise à protéger le savoir-faire artisanal de la fabrication des croissants et autres pains au chocolat.



Météo : Du soleil demain sur la Touraine et le Loir et Cher. 9