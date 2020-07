Vierzon et la Sologne veulent séduire les touristes parisiens !

Vierzon et la sologne veut attirer les Parisien ! Une campagne d'affichage a été mené durant le mois de juin. Objectif : séduire les séduire grâce aux grand espace de campagne du Berry.

Un recensement du patrimoine industriel effectué sur une commune de la communauté de communes La Châtre Sainte-Sévère. Un moyen d'obtenir un label prestigieux au niveau national.



Renouer le lien auprès des personnes en situation de handicap, c'est l'objectif de la "Baraque du lien" itinérante lancé ce mercredi à Blois par APF FRance Handicap 41 et le Gem en Avant.



Malgré la pandémie, il y aura de l'art contemporain à Bourges et dans le Cher cet été ! 6 expositions sont proposées apr l'ENSA.