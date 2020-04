Vigne et confinement : le travail continue

Le travail continue pour nombre de salariés et pas seulement en télétravail. C’est le cas dans les vignes et dans les chais afin de poursuivre les soins des plants et l’élevage du vin.

"C'est le printemps, une saison où la végétation est très active, donc il n'est pas question de laisser nos vignes seules, il faut s'occuper d'elles", explique Georges Haushalter, vice président du syndicat des négociants en vins de Bordeaux

"Dieu merci, les travaux à cette période de l'année ne demandent pas de personnel supplémentaire donc nous pouvons respecter la distanciation préconisée par les pouvoirs publics".

La vigilance concerne aussi la météo, avec la crainte du gel en cette période, mais là encore des mesures sont prises.

Des recours à des points de chaleur sont adoptés, dérogations des autorités à l'appui.

"Nons avons eu peur, mais il n'y pas eu de dégats significatifs dans le vignoble".

Les vignerons restent cependant encore vigilants, "Nous ne sommes pas à l’abri d’un coup de froid. Les gels de printemps peuvent intervenir jusqu’à début mai."