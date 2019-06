Vignes Vins Randos : des balades à la rencontre des vignerons du Val de Loire

Les inscriptions sont ouvertes pour la 16ème édition de Vignes Vins Randos. Cette année, 17 balades sont proposées aux promeneurs pour leur permettre de découvrir 17 appellations d'Anjou et de Saumur. Elles auront lieu le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre 2019. Dégustations géo-sensorielles, holi-balades, école des vignes... : Jean-Claude Taddei, le président du syndicat des vignerons de Savennières, nous en dit plus sur les nouveautés de cette année. En 2018, Vignes Vins Randos a rassemblé plus de 12 000 participants.





Inscriptions sur vvr-valdeloire.fr. Tarifs réduits jusqu'au 31 août.