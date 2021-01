À l'approche de la journée mondiale sans téléphone portable, le 6 février, on s’interroge dans Commune Planète sur notre rapport au smartphone et plus largement au numérique et aux outils connectés. Des questions au cœur du quotidien professionnel de Vincent Bernard, médiateur numérique au sein de l’association La Passerelle à Metz.

