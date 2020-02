Vincent futur diacre permanent

Mgr d'Ornellas a appelé au diaconat permanent 3 hommes mariés qui viennent d'accomplir un parcours de discernement et de formation de 5 ans. Vincent et Noelie MAHE, Laurent et Elisabeth SZYMCZAK, et Luc et Catherine VATAR ont accepter de servir l'Eglise d'être témoins dans le monde en étant un signe officiel de l'Eglise par le sacrement de l'ordination.



RCF Alpha a recueilli le témoignage de foi de ces trois couples dont le mari recevra le sacrement de l'ordre le dimanche 1er mars à la cathédrale de Rennes.

Aujourd'hui écoutons Vincent et Noelie MAHE :