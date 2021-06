Vincent Monmousseau est coach, conférencier et auteur. Il nous parlera de son parcours personnel qui l'a naturellement mené à aider, accompagner et coacher toute personne désireuse de bien-être et de confiance en soi. Nous parlerons également de la parution de son guide pratique “le Guide de la confiance en soi et de la motivation” : c’est une méthode unique pour acquérir des stratégies pour vous sentir bien et vous conditionner à la réussite.