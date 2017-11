Vincent Vacher a 23 ans et est handicapé physique en fauteuil. Vient de terminer son master, il est conseiller municipal dans sa ville du Chambon-Feugerolles et est très actif dans l'association Transverse.

Il est aussi responsable du défilé de mode qui aura lieu en mars prochain à la Forge et rassemblera pour sa 3ème édition valides et handicapés.

Une leçon de vie !

