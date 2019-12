Vincent Verzat : "L'objectif de la COP25 est le même qu'il y a dix ans !"

La COP25 s’est ouverte en début de semaine à Madrid, après l’annulation de son organisation au Chili en raison des mouvements sociaux. Jusqu'au 13 décembre, des représentants du monde entier négocient dans la capitale espagnole pour trouver les solutions à mettre en œuvre pour la mise en application l’accord de Paris, signé il y a déjà quatre ans déjà, en 2015.

Les COP - Conference of Parties -, Vincent Verzat les connait bien pour avoir participé aux deux dernières, à Bonn en 2017 et Katowice en 2018. Il a réalisé des vidéos sur les coulisses de ces conférences internationales sur le climat, qu'il a partagées sur sa chaîne YouTube et son compte Facebook "Partager c'est sympa".

Comment se déroulent ces grands rendez-vous annuels sur le climat et sont-ils vraiment efficaces ? Vincent Verzat livre sa réponse au micro du 18/19 régional.